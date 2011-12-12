Новогодние подарки от компании «Инсис»

Первый из них - это новая акция по подключению пользователей к сети. Стоимость подключения в период действия акции составит всего 99 рублей. Кроме того, всех абонентов ждёт приятный сюрприз: целых два месяца обслуживания в подарок!

Второй сюрприз - обновленная акция «Приведи друга». Все абоненты провайдера «Инсис», которые пригласят своих друзей подключиться к сети Интернет, получат от компании бонус в размере 500 рублей!

И на десерт мы приготовили самое вкусное: первые сто абонентов, подключившиеся к сети Интернет, получат сладкий подарок! Заявки на подключение к сети «Инсис» принимаются по телефонам:499-301, 499-302.

Руководитель нижнетагильского филиала Алексей Барышников и весь коллектив интернет-провайдера «Инсис» поздравляет горожан с наступающим Новым годом и желает тепла, семейного благополучия и здоровья!