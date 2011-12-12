Обучение английскому языку стало функциональным

Другое дело – наше время. К примеру, вряд ли удастся молодому специалисту получить место в престижной компании, если он не владеет иностранным языком. Если планы достаточно честолюбивы, ему придется наверстывать упущенное.

Обучение английскому языку происходит по разным методикам. Раньше упор делался на грамматику, чтение и литературный перевод. И только очень настойчивые люди в итоге по-настоящему знали второй язык. Их труды вознаграждались престижной работой преподавателя или переводчика. Но это были единицы.

Сейчас специалисты отошли от принципов старой школы. Знание иностранного языка стало привилегией любого желающего. Поэтому каковы требования потребителя – таковы и предложения. В основном, обучение приобрело функциональный характер. К примеру, посещающие курсы английского языка секретари-референты или менеджеры совершенно не нуждаются в знании грамматических тонкостей.

Услуги преподавателей иностранных языков теперь потребовались представителям всех профессий. Научные работники, бизнесмены, инженеры, представители культуры теперь нуждаются в знании английского языка как в орудии производства. Причем требуется это знание исключительно как средство общения с гражданами разных стран.

Курсы английского языка в Москве и других городах стали работать по определенному принципу. Преподаватели выезжают в офисы, на дом к занятым людям или студентам, занимаются с учениками один на один, а также создаются группы пенсионеров или «выходного дня»... Формы преподавания самые разнообразные.

Как же регулировать эту повальную функциональность, как построить обучение английскому языку? Курсы английского языка приобрели более камерный характер. Теперь преподаватель стал наблюдателем, посредником, руководителем. Как личность он в процессе преподавания отходит на второй план, и в то же время влияние на аудиторию оказывает огромное. Самое выгодное количество учеников на курсах – от 10 до 15 человек. Преподаватель организует их взаимодействие, общение, и это дает прекрасный эффект. Языковые навыки закрепляются довольно быстро.

Конечно, все эти новации в методах изучения второго языка зависят от изменений в психологии отдельной личности и целой группы. Курсы английского для многих – проявление психологического фактора необходимости и актуальности изучения языка.

Любой студент всегда имеет выбор. Он посещает те курсы, которые, по его мнению, наиболее отвечают его потребностям. Его не ограничивают в речевых средствах и речевом поведении. Преподаватель также волен выбрать любые приемы и методы обучения, будь это игры, тренинги, синхронные переводы или нечто другое. Он самостоятельно организует занятия, подбирает учебники и учебные пособия. Все зависит от того, насколько это творческая натура.