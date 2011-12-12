Первые снимки Nissan Pathfinder нового поколения. Внедорожник или паркетник?

Исходя из фотографий и нынешних предпочтений покупателей, можно предположить, что Pathfinder вернется к несущему кузову, а его базовые версии будут оснащены передним приводом — в общем, Ниссан повторит судьбу Ford Explorer. Тем более база для машины этого класса уже есть — платформа D, на которой построены кроссовер Murano, минивэн Quest (Elgrand) и седан Maxima.