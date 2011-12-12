Первые снимки Nissan Pathfinder нового поколения. Внедорожник или паркетник?
12 декабря 2011, 10:55ОбществоРОман БОТов
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В первом поколении Nissan Pathfinder был рамным (86-95 гг), затем машина получила несущий кузов (96-04 гг). Нынешний вариант автомобиля построен на фирменной рамной платформе F-Alpha, которая также используется на пикапах Frontier и Tittan и внедорожниках Xterra, Armada и Infiniti QX56.
И вот грядет четвертое поколение модели. Авто-папарации из KGP Photography уже сделали фотографии первого тестового образца нового Pathfinder.
Исходя из фотографий и нынешних предпочтений покупателей, можно предположить, что Pathfinder вернется к несущему кузову, а его базовые версии будут оснащены передним приводом — в общем, Ниссан повторит судьбу Ford Explorer. Тем более база для машины этого класса уже есть — платформа D, на которой построены кроссовер Murano, минивэн Quest (Elgrand) и седан Maxima.
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