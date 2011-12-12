Правительство России утвердило правила проведения техосмотра

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, техосмотр проводится аккредитованными операторами ТО на платной основе в соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым владельцем транспортного средства или его представителем и оператором. Как ранее уже говорилось, пройти ТО теперь можно в любом пункте вне зависимости от места регистрации машины.

Размер платы за процедуру устанавливается оператором, но не может превышать предельный размер, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с методикой, утвержденной Федеральной службой по тарифам. Оплата производится до начала проведения технического диагностирования.

Согласно правилам, техническое диагностирование проводится методами визуального, органолептического контроля и (или) с использованием средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств. Основные технические характеристики и перечни средств технического диагностирования утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В приложениях к правилам на 20 листах указаны требования (включая параметры), предъявляемые при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий.

Согласно правилам, при проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов.

В правилах также содержится норматив времени проведения ТО для каждой из категорий транспортных средств. Например, для категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) процедура ТО должна занимать 30 минут. Для категории М2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн) – 54 минуты. Для категории N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонн) – 32 минуты. Для категории N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) – 63 минуты. Такие же нормативы есть для категорий M3, N3, O1, O2, O3, O4 и L.

Документ также утверждает форму диагностической карты, содержащей заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного средства, которая выдается по результатам проведения ТО. Правила заполнения диагностической карты устанавливаются Министерством транспорта РФ.