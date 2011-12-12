Президенту Индии понравился танк Т-90С
12 декабря 2011, 18:18ОбществоВалерия Лошкарева
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Президент Индии госпожа Пратибха Ратил 5 декабря 2011 года проинспектировала Южное командование индийских Вооруженных сил, где присутствовала на учениях под кодовым наименованием «Сударшах Шакти», проводимых в пустыне Раджестан.
Прилетев в район учений на самолете СУ-30 МКИ, президент Индии вместе с Командующим Сухопутных войск Индии на танке Т-90С прибыла на место проведения учений.
Президент Индии высоко оценила боевые возможности и надежность танков Т-90С, составляющих основную ударную силу Сухопутных войск Индии.
В учениях принимает участие более 50 000 военнослужащих, 300 танков Т-90, Т-72, 250 артиллерийских систем, самолеты СУ-30 МКИ, МИГ-27, МИГ-21.
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