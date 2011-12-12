Проект «Фобос-Грунт» потерпел неудачу. Ученые надеются повторить попытку

«Фобос -Грунт», первая за 15 лет российская межпланетная станция, стартовала с космодрома Байконур 9 ноября, однако не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и осталась на околоземной парковочной орбите. В течение двух недель выйти на связь со станцией не удавалось, в конце ноября европейские и российские станции слежения смогли получить информацию с борта, но затем связь снова прекратилась. Сейчас станция остается на околоземной орбите, постепенно снижаясь.

Как ожидается, она войдет в атмосферу в первые две недели января. «Следующие шаги российской программы по исследованию Солнечной системы сейчас обсуждаются. В соответствии с текущими планами, следующие миссии - «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс».

В качестве возможного дополнительного шага, Роскосмос, ЕКА и НАСА обсуждают сотрудничество в рамках миссии «ЭкзоМарс» и российского проекта «Марс-НЭТ». Более того, Российская академия наук хотела бы подготовить новую миссию к Фобосу. «Однако пока об этом не принято никакого решения», - говорится в письме Зеленого участникам проекта.

Зеленый отмечает, что в попытках спасения «Фобос-Грунта» участвовало множество людей и организаций. В их числе Европейский центр управления космическими полетами (ESOC) ЕКА, станции дальней космической связи НАСА (DSN), служба контроля космического пространства Стратегического командования США (NORAD), многочисленные астрономы-любители.

Несмотря на то, что люди работали круглосуточно и без выходных, все их попытки не принесли удовлетворительного результата. Мы благодарны нашим иностранным коллегам, которые предоставляли нам любую информацию об аппарате, которая была нужна в то время говорится в письме.

По его словам, специалисты НПО имени Лавочкина будут пытаться установить связь с аппаратом и передать на его борт команды до самого конца его существования. Однако ученые уже пытаются определить возможное место падения аппарата, а также то, какие из его фрагментов не сгорят в атмосфере и упадут на землю.

Это особенно чувствительный вопрос, поскольку один из научных приборов - Мессбауэоровский спектрометр - содержит радиоактивное веществ, кобальт-57. Однако количество кобальта-57 в нем не превышает 10 микрограмм, и, согласно нашим оценкам, никаких значимых проблем из-за этого не ожидается пишет Зеленый.