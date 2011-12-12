Простые способы экономить на сотовой связи в праздники

Многие полагают, что роуминг априори не может быть выгодным. Действительно, исходящие соединения в национальном или международном роуминге могут влететь вам в копеечку. Это связано с тем, что расценки на исходящие соединения определяются оператором, у которого вы «гостите». Однако МОТИВ утверждает, что экономить можно и за пределами родной области! Компания предлагает своим абонентам путешествовать с услугой «Роуминг НОН-СТОП», главным преимуществом которой является единая низкая цена на все ВХОДЯЩИЕ соединения: 2 рубля 70 копеек по России и 7 рублей 70 копеек – за рубежом. Для того чтобы включить «Роуминг НОН-СТОП» необходимо отправить SMS со словом ON на короткий номер 1078 или набрать на телефоне *104*24# и нажать клавишу вызова. Стоимость включения услуги составляет 12 рублей, абонентская плата – 2 рубля в сутки.