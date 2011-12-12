Простые способы экономить на сотовой связи в праздники
Государство уже не первый год дарит нам долгие новогодние каникулы. Десять дней, когда можно забыть на время о суете рабочих дней и насладиться мини-отпуском. Череда долгожданных выходных – отличный повод навестить дальних родственников или хотя бы позвонить и сказать пару теплых слов. Но как не вылететь в трубу с такой обширной географией телефонных звонков?! Поговорим о наиболее эффективных способах мобильной экономии в новогодние дни.
Экономим на входящих!
Многие полагают, что роуминг априори не может быть выгодным. Действительно, исходящие соединения в национальном или международном роуминге могут влететь вам в копеечку. Это связано с тем, что расценки на исходящие соединения определяются оператором, у которого вы «гостите». Однако МОТИВ утверждает, что экономить можно и за пределами родной области! Компания предлагает своим абонентам путешествовать с услугой «Роуминг НОН-СТОП», главным преимуществом которой является единая низкая цена на все ВХОДЯЩИЕ соединения: 2 рубля 70 копеек по России и 7 рублей 70 копеек – за рубежом. Для того чтобы включить «Роуминг НОН-СТОП» необходимо отправить SMS со словом ON на короткий номер 1078 или набрать на телефоне *104*24# и нажать клавишу вызова. Стоимость включения услуги составляет 12 рублей, абонентская плата – 2 рубля в сутки.
Экономим на исходящих!
Когда как не в январские праздники вспомнить обо всех друзьях и близких, позвонить и наговориться от души?! Для того чтобы значительно экономить на ИСХОДЯЩИХ вызовах за пределы «домашнего» региона, компания МОТИВ предлагает подключить услугу «МеГа МиНи цены», позволяющую звонить в другие города и страны без ущерба для мобильного кошелька, что особенно актуально в праздничные дни! Так, «МеГа МиНи» цена исходящего вызова в Москву или Санкт-Петербург составит всего 2 рубля 50 копеек! Подключить «МеГа МиНи цены» абоненты МОТИВа могут любым удобным для себя способом: отправить SMS со словом ON на короткий номер 1094 или набрать на телефоне *104*100# и нажать клавишу вызова. Стоимость подключения услуги – 12 рублей, ежесуточная абонентская плата составляет 1 рубль.
Путешествуйте с удовольствием и следуйте правилам мобильной экономии вместе с компанией МОТИВ!