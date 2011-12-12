Россияне начнут получать пенсионные накопления

Как сообщает управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле иПригородном районе, их будет осуществлять как Пенсионный фонд РоссийскойФедерации, так и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости оттого, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядкефинансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» определяетнесколько видов выплат средств пенсионных накоплений, среди которыхединовременная и срочная пенсионные выплаты.

Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов поотношению к размеру его трудовой пенсии по старости, сможет получить всесвои пенсионные накопления единовременно. Под эту категорию в первуюочередь подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховыевзносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты изсредств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии врамках программы государственного софинансирования пенсии (взносы какгражданина, так и государства), и средств материнского капитала, еслимама-владелица сертификата на материнский капитал направила его средствана формирование своей пенсии. Продолжительность такой пенсионнойвыплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.

Пенсионные накопления возможно будет получать в наиболее привычном виде –в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 году ееразмер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительнойчасти пенсии в 2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений (сучетом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.

Несмотря на то, что закон «О порядке финансирования выплат за счетсредств пенсионных накоплений» вступает в силу с 1 июля 2012 года,положения, которые касаются получения срочной пенсионной выплаты инакопительной части трудовой пенсии по старости, распространяются награждан, имеющих право на получение накопительной части трудовой пенсиипо старости с 1 января 2012 года.

В настоящее время Пенсионный фондРоссии проводит организационные подготовительные мероприятия дляосуществления со второго полугодия 2012 года выплат средств пенсионныхнакоплений граждан, у которых возникло право на их получение.