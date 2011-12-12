Сегодня отмечается День конституции России

В 2005 году день 12 декабря выходным быть перестал, сейчас он причислен к памятным датам России.

Сам текст Конституции состоит из Преамбулы и двух разделов. Преамбулапровозглашает демократические ценности и соответствующее место России всовременном мире, а также констатирует, что народы России принимаютОсновной закон именно в таком виде.

Первый раздел закрепляет основы всех сфер жизни российского общества, атакже политического устройства государства. Здесь также прописан порядоквнесения поправок в Конституцию. Второй раздел содержит заключительные ипереходные положения, закрепляющие правопреемственность России, какнаследника СССР.