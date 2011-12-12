Сегодня отмечается День конституции России
12 декабря 2011, 11:31ОбществоОльга
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Приняли её всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 указами президента России день 12 декабря объявлен государственным праздником. В СССР до 1977 его сначала отмечали 5 декабря, потом появился новый основной закон страны, и праздник перенесли на 7 октября.
В 2005 году день 12 декабря выходным быть перестал, сейчас он причислен к памятным датам России.
Сам текст Конституции состоит из Преамбулы и двух разделов. Преамбулапровозглашает демократические ценности и соответствующее место России всовременном мире, а также констатирует, что народы России принимаютОсновной закон именно в таком виде.
Первый раздел закрепляет основы всех сфер жизни российского общества, атакже политического устройства государства. Здесь также прописан порядоквнесения поправок в Конституцию. Второй раздел содержит заключительные ипереходные положения, закрепляющие правопреемственность России, какнаследника СССР.
© По материалам открытых интернет-источников
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