Солярка дорожает, бензин – дешевеет

По данным, представленным главным статистическим ведомством страны в еженедельном отчете Об оценке индекса потребительских цен в России, за неделю с 28 ноября по 4 декабря средняя цена автомобильного горючего в РФ снизилась на 0,1%. При этом цены на бензин марки А-76 остались за отчетный период без изменений, народный 92-й подешевел на 0,2%, 95-й стал дешевле на 0,1%.

Удешевление бензина зафиксировано специалистами Росстата в 28 центрах субъектов Российской Федерации, тогда как в 45-ти цены за отчетную неделю не изменились. В 10 центрах субъектов РФ зарегистрировано подорожание бензина, наиболее значительное – в Элисте (+0,5%). В обеих столицах цены остались на уровне предыдущей недели.

Дизельное топливо, в отличие от бензина, за неделю с 28 ноября по 4 декабря подорожало на 0,2%, хотя темпы роста цен на него снизились по сравнению с предыдущим месяцем. С 7 по 14 ноября солярка, по данным Росстата, подорожала на 2,3%, с 14 по 21-го – на 1,1%, с 21-го по 28-е – на 0,8%.

В среднем, в течение ноября бензин в нашей стране подорожал на 0,6% по отношению к октябрю, а по сравнению с декабрем прошлого года автомобильное горючее в нашей стране стало на 15,3% дороже. В лидерах роста цен – бензин А-76 (подорожал на 22,2% с декабря 2010 г. по конец ноября 2011 г.) и дизельное топливо (+18,0% за тот же период). 92-й бензин за прошедшие 11 месяцев подорожал, в среднем по стране, на 13,4%.