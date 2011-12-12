Тагильчане не боятся ехать в потенциально опасные зоны. Туроператоры их не отговаривают

Этой осенью на Таиланд обрушилось сильнейшее наводнение, в результате которого погибло более 600 человек. Серьезнейший природный катаклизм не заставил основную массу российских отдыхающих сдать путевки и отказаться от поездок в зону бедствия. Что влияет на выбор тагильчан, да и вообще российских туристов, когда они едут отдыхать в опасную зону: беспечность туроператоров или плохая информированность? Или же российских туристов сложно напугать такими «мелочами», как сильнейшее землетрясение или наводнение?

Турфирмы Нижнего Тагила по-разному относятся к информированию своих клиентов о возможном риске, с которым будет сопряжена поездка. Обзвонив несколько туристических агентств Нижнего Тагила, корреспондент Tagilcity столкнулась с совершенно разными точками зрения на происходящее в Таиланде землетрясение.

Некоторые туроператоры напрямую говорят клиентам о рисках и советуют им выбрать в качестве отдыха другое направление и при этом теряют некоторую прибыль. Конечно, путевки в «благополучные» направления могут оказаться дороже «горящих» путевок в опасные зоны. Но зато безопасности клиентов ничего не будет угрожать. Специалист турклуба Галина Волкова была наслышана о наводнении и предупреждала клиентов о риске.

Другое дело, когда клиент, уже купив путевку, вдруг узнает, что направление стало «опасным». Если страна официально не закрывает въезд (как это произошло в Египте с февраля по апрель), то туроператор не обязан возвращать деньги тем людям, кто купил путевку и передумал ехать по тем или иным причинам. Тогда, конечно, мало кто из клиентов откажется от поездки, тем более если она дорогостоящая сообщает Галина.

Некоторые туроператоры города по-другому относятся к катаклизму в Таиланде и, соответственно, по-другому информируют своих клиентов. Как рассказывает Tagilcity менеджер турфирмы Наталья Крохина, на их туристическом агентстве вообще никак не отразился катаклизм в Таиланде.

Наводнение никак не отразилось на курортных зонах страны. Наши клиенты ездили туда во время наводнения и нисколько об этом не пожалели. Катаклизмы происходили далеко от них, а они в это время проводили время с комфортом рассказывает Наталья.

Довольно странно слышать о том, что «наводнение происходило далеко», если учесть, что общая площадь королевства составляет всего 514 тысяч квадратных километров (для сравнения, Свердловская область занимает 194 тысячи квадратных километров). Конечно, риск для туристов, отдыхающих в Таиланде во время наводнения, был, и он был достаточно велик.