В Детройт направляются две новинки Bentley
Британская компания сегодня в Интернете разместила первые сведения о новых модификациях купе Continental GT и кабриолете Continental GTC. Автомобили Bentley Continental GT V8 и Continental GTC V8 оснащены новейшим 4.0-литровым битурбированным бензиновым двигателем V8, разработанным компанией в сотрудничестве с Audi.
Силовая установка с технологией отключения половины цилиндров обладает мощностью 507 л.с. при 6 000 об/мин и развивает 660 Нм крутящего момента. Двигатель, работая в танедеме с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, позволяет полноприводным машинам Bentley менее чем за 5 с ускоряться с места до первой сотни. Максимальная скорость моделей достигает 290 км/ч. В компании заявили, что V-образная восьмерка, оборудованная топливосберегающей технологией Stop&Start, экономичнее мотора W12 на 40%. Более точные данные о среднем расходе топлива и уровне выбросов CO2 будут озвучены позднее.
Внешне Bentley Continental GT V8 и Continental GTC V8 от моделей с 12-цилиндровым агрегатом отличаются черной глянцевой решеткой радиатора с хромированной окантовкой, модернизированным передним бампером, шильдиками с белой буквой B на красном фоне, легкосплавными дисками размерностью 20 дюймов и хромированными патрубками в форме цифры 8.
Bentley начнет принимать заказы на покупку купе и кабриолета после презентации автомобилей на международной выставке в Детройте, которая откроется 9 января. Примерная стоимость моделей -