В Детройт направляются две новинки Bentley

Силовая установка с технологией отключения половины цилиндров обладает мощностью 507 л.с. при 6 000 об/мин и развивает 660 Нм крутящего момента. Двигатель, работая в танедеме с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, позволяет полноприводным машинам Bentley менее чем за 5 с ускоряться с места до первой сотни. Максимальная скорость моделей достигает 290 км/ч. В компании заявили, что V-образная восьмерка, оборудованная топливосберегающей технологией Stop&Start, экономичнее мотора W12 на 40%. Более точные данные о среднем расходе топлива и уровне выбросов CO2 будут озвучены позднее.