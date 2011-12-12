Акция прошла мирно, задержан был только один молодой человек с плакатом. С ним провели «беседу» и отпустили. Один изприсутствовавших держал в руках небольшой плакат с надписью «Пукин вор»,но в этом случае обошлось без задержаний.

Порядок на акции охраняли только сотрудники полиции. По некоторымданным, часть бойцов ОМОНа из Нижнего Тагила была отправлена вЕкатеринбург, где 10-го декабря также прошел митинг.

На акции был замечен руководитель депутатской группы партии «ЕдинаяРоссия», секретарь местного отделения партии Александр Маслов.Представителям СМИ он сказал, что «Единая Россия» также выступаетза честные выборы.

Здесь звучат призывы за честные выборы. Мы все за честные выборы. И«Единая Россия», я думаю, каждый со мной согласится, ратует за честныевыборы заявил Маслов.

Организаторы акции должны были уведомить администрацию о проведении митинга, отметил он.

Каждый человек имеет право высказать собственное мнение, ничегоплохого я в этом не вижу. С другой стороны, есть определенный порядок,согласно которому проводятся подобные мероприятия. Организаторынеправильно сделали, что не подали заявку на проведение митинга, так чтоони совершили противоправное действие сказал единоросс.

Охотнее высказывался депутат городской думы, коммунист Владимир Желиба.Открыто о нарушениях на выборах он говорить не стал, отметив, что«подсчет процентов еще идет». «В Нижнем Тагиле фальсификация в мозгах», -считает депутат. И все-таки 18-го декабря КПРФ проводит санкционированный митинг зачестные выборы. По словам представителя тагильских коммунистов, властьпартии «Единая Россия» «в принципе нелигитимна».

Собравшимся на площади предлагали также подписаться под открытымписьмом, в котором содержались требования расследования случаевнарушений в ходе выборов и подсчете голосов, наказания виновных ипроведения перевыборов. За час удалось собрать около сотни подписей.Открытое письмо составители планируют отправить в администрацию города,«а если потребуется, то и выше».

Отметим, что официально нарушений в ходе выборов в Нижнем Тагиле зафиксировано не было.В любом случае, думается, главное для тех, кто присутствовал натагильском «митинге», и тех, кто воздержался, - избежать фальсификации вмозгах.