В Свердловской области на акции протеста вышли 2000 человек

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели окончательные итоги прошедших в субботу, 10 декабря, акций с участием граждан, не согласных с результатами выборов. На территории Среднего Урала состоялось семь таких публичных мероприятий, в которых приняли участие около 2000 человек, в том числе три - не санкционированные властями, сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

Так, в Екатеринбурге 10 декабря с 15 до 17 часов на площади Труда состоялась несанкционированная акция, которая собрала до 1,5 тысячи участников. По окончании митинга в отделы полиции Екатеринбурга были доставлены 32 человека, в отношении которых в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Напомним, что в ходе личного досмотра у одного из доставленных, подростка по имени Николай, сотрудники полиции обнаружили и изъяли газовый баллончик, нож, пружину с деревянной ручкой, обмотанной черной изолентой, заточенную арматуру, и пиротехнический факел пурпурного цвета.

В Нижнем Тагиле, как сообщает JustMedia, по итогам акции в полицию был доставлен один из наиболее активных участников митинга - Илья 1993 года рождения, учащийся Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ.

В Качканаре несанкционированная акция прошла с 18.00 до 18.40. В ней приняли участие около 25 человек. По окончании в полицию был доставлен местный житель Илья 1991 года рождения; в отношении него также составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ.

В ходе публичных мероприятий, в том числе и несанкционированных, чрезвычайных происшествий сотрудники полиции не допустили, равно как и конфликтных ситуаций между гражданами и представителями ОВД отметил Валерий Горелых.

В ГУ МВД области в течение всего дня работал временный оперативный штаб, была создана межведомственная рабочая группа. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из числа бойцов спецподразделений ОМОН и СОБР, но он не потребовался.