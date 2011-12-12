В Свердловской области оказывается лекарственная помощь больным редкими заболеваниями

Проект перечня редких заболеваний, опубликованный Минздравсоцразвития РФ, включает 86 наименований, 11 из которых зафиксированы на территории Свердловской области – это маленькие пациенты, которые получают патогенетическое лечение как за счет средств федерального бюджета (болезнь Гоше, гемофилия, муковисцидоз) так и в рамках областных программ льготного лекарственного обеспечения.

В 2011 году впервые для троих детей, жителей Свердловской области, страдающих тяжелым заболеванием Мукополисахаридоз 2 типа (синдром Хантера), за счет средств областного бюджета было куплено лекарство Идурсульфаза на сумму больше 68 миллионов рублей.

Так же за счет средств областного бюджета впервые получают лечение: двое детей с диагнозом тяжелой формы гемофилии А, осложненной ингибитором к фактору VIII, препаратом Антиингибиторный коагулянтный комплекс на сумму 12,377 млн. рублей; один ребенок впервые с дистрофическим врожденным буллезным эпидермозом обеспечивается необходимыми перевязочными средствами и изделиями медицинского назначения на 300 тыс. рублей. Один ребенок впервые с Х-сцепленной адренолейкодистрофией получает масло Лоренцо ежегодно на 360 тыс. рублей.

Лекарственное обеспечение детей является приоритетной задачей и в 2011 году. Министерством здравоохранения Свердловской области помимо решения вопросов лекарственной помощи по редким заболеваниям, был расширен Перечень лекарственных препаратов по областной программе «Доступные лекарства» новыми лекарственными препаратами и лекарственными формами.

Вальпроевая кислота, гранулы пролонгированного действия, для приема внутрь – противоэпилептический препарат, форма выпуска которого позволяет его применять с шестимесячного возраста, Анаферон детский – для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе гриппа, Колекальциферол в различных формах выпуска для профилактики и лечения дефицита витамина Д и рахитоподобных заболеваний).

На 2012 года рассматривается включение детской дозировки комбинированного лекарственного препарата для лечения бронхиальной астмы, позволяющего контролировать течение заболевания.