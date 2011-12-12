В Свердловской области оказывается лекарственная помощь больным редкими заболеваниями
Министерство здравоохранения Свердловской области старается оказывать помощь больным редкими (орфанными) заболеваниями.
Проект перечня редких заболеваний, опубликованный Минздравсоцразвития РФ, включает 86 наименований, 11 из которых зафиксированы на территории Свердловской области – это маленькие пациенты, которые получают патогенетическое лечение как за счет средств федерального бюджета (болезнь Гоше, гемофилия, муковисцидоз) так и в рамках областных программ льготного лекарственного обеспечения.
В 2011 году впервые для троих детей, жителей Свердловской области, страдающих тяжелым заболеванием Мукополисахаридоз 2 типа (синдром Хантера), за счет средств областного бюджета было куплено лекарство Идурсульфаза на сумму больше 68 миллионов рублей.
Так же за счет средств областного бюджета впервые получают лечение: двое детей с диагнозом тяжелой формы гемофилии А, осложненной ингибитором к фактору VIII, препаратом Антиингибиторный коагулянтный комплекс на сумму 12,377 млн. рублей; один ребенок впервые с дистрофическим врожденным буллезным эпидермозом обеспечивается необходимыми перевязочными средствами и изделиями медицинского назначения на 300 тыс. рублей. Один ребенок впервые с Х-сцепленной адренолейкодистрофией получает масло Лоренцо ежегодно на 360 тыс. рублей.
Лекарственное обеспечение детей является приоритетной задачей и в 2011 году. Министерством здравоохранения Свердловской области помимо решения вопросов лекарственной помощи по редким заболеваниям, был расширен Перечень лекарственных препаратов по областной программе «Доступные лекарства» новыми лекарственными препаратами и лекарственными формами.
Вальпроевая кислота, гранулы пролонгированного действия, для приема внутрь – противоэпилептический препарат, форма выпуска которого позволяет его применять с шестимесячного возраста, Анаферон детский – для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе гриппа, Колекальциферол в различных формах выпуска для профилактики и лечения дефицита витамина Д и рахитоподобных заболеваний).
На 2012 года рассматривается включение детской дозировки комбинированного лекарственного препарата для лечения бронхиальной астмы, позволяющего контролировать течение заболевания.
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