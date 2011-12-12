Выбор топлива для котельной загородного дома

Автономные котельные используются в тысячах домах и коттеджей. Они очень удобны и позволяют владельцам не зависеть от коммунальных служб, обеспечить комфортное проживание даже вдали от больших городов. При выборе котельной следует обращать внимание на самые разные факторы, но наиболее значимым является, пожалуй, тип используемого топлива. В настоящее время отопительное оборудование работает на сжиженном или магистральном газе, дизельном топливе, электричестве, дровах, угле и альтернативных источниках энергии.

Самый выгодный вариант для индивидуальной котельной – магистральный газ. Система отопления на его основе отличается экономичностью и надежностью работы. Правда, газовая котельная сможет функционировать только при условии наличия газопровода. В качестве замены магистрального газа можно использовать сжиженный газ. Если вы склоняетесь именно к такому варианту, то забудьте о газовых баллонах, поскольку они слишком опасны. Лучшим решением станет приобрести специальную емкость для газа. Заправлять ее придется гораздо реже баллонов, да и располагается она на некотором удалении от построек, что хорошо с точки зрения безопасности.

Дизельные котлы также требуют подготовки резервуара для топлива, но располагаться он может в самом доме, например, в подвале. Ввиду специфики используемого источника энергии, дизельное оборудование гораздо сложнее и дороже в эксплуатации, нежели газовые агрегаты. В большинстве случае его целесообразно применять в качестве резервного варианта на тот случай, если основная система отопления и водоснабжения по каким-либо причинам выйдет из строя.

Котельная на твердом топливе требует установки домохода и организации дополнительной защиты, поскольку температура отводящих газов очень высокая. Заметим также, что крышная котельная на твердом топливе не может работать автономно, ведь топливо в котле необходимо регулярно пополнять, то есть в доме должен постоянно находиться кто-то из домочадцев. Несмотря на очевидные неудобства, такие котлы можно увидеть практически повсеместно. Объясняется это их экономичностью и низкой стоимостью киловатта энергии.

Электрические котлы для нашей страны являются пока что редкостью. Скорее всего, они так и не смогут завоевать рынок, ведь электричество обходится гораздо дороже других видов топлива, а установку котла необходимо согласовать с государственными органами, причем процедура получения разрешения порой затягивается на несколько месяцев.

В общем и целом, на данный момент оптимальным выбором для загородного дома является газовый котел средней мощности, который справится с большей частью поставленных перед ним задач.