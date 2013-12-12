Александр Жученко привез награду в Нижний Тагил: «Социальный интернет» стал одной из лучших гражданских инициатив УрФО (ФОТО)

Оба этих конкурса проходили под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Отметим, что конкурс «12 гражданских инициатив УрФО» проводится с 2005 года и является самым масштабным конкурсом для некоммерческих организаций на территории всего округа.

Выступая на церемонии награждения, Игорь Рюрикович, наш земляк, подчеркнул, что развитие институтов гражданского общества является одним из важнейших направлений государственной политики. Поэтому содействие в выдвижении и развитии гражданских инициатив должно постоянно находиться в центре нашего внимания, сказал он.

Конкурс призван содействовать развитию гражданского общества в округе путем поиска и поддержки важнейших инициатив, которые решают социальные проблемы. Александр Жученко, создавший проект «Социальный интернет», уже на деле убедился в его неоспоримой значимости.

Эмоции, конечно, самые положительные, приятно, когда отмечают и замечают твою работу. Хотя бы на областном уровне, раз уж городской администрации это не нужно (даже отзыв для этого конкурса они мне не дали, пришлось обращаться в область, в некоммерческие организации - они давно мою работу знают и дали отзывы без вопросов).

В 2007 году я уже получал Гран-при этого конкурса, за сайт «Страна глухих», а теперь вот с двумя новыми сайтами получилось выиграть. Награждал Игорь Холманских. Когда я вышел на награждение, подошел к нему и пошутил – «Тагиил?», он тоже отшутился – «Тагил!», -- поделился Александр с TagilCity.ru.

Так, сайт «Страна глухих» посещают около тысячи человек в день, а на форуме зарегистрировано более 3 тысяч пользователей – инвалидов по слуху, родителей глухих детей, врачей-слухопротезистов. На сайте «УралБлаго» за полгода собрана база из ста просьб о помощи и почти тысячи социальных и благотворительных организаций УрФО, на сайте «Работа инвалидам» за 4 месяца функционирования собрано около 300 вакансий для инвалидов и составлено более 30 резюме соискателям.

Кстати, за Гран-при полагается премия, которую Александр направит на счет фонда:

После выплаты налогов все уйдет на развитие сайтов: оплатим год хостинга, сделаем редизайн «Уралблаго», доработаем «Работа инвалидам», в общем все пустим в работу. На жизнь я зарабатываю своей профессией оптимизатора, поэтому премии за социальные проекты и уходят на сами проекты отметил Александр.

Не так давно стало известно, что Александр Жученко вошел в число финалистов национальной премии социальных инициатив. И уже завтра он отправится на финал конкурса в Москву.

Фотографии предоставил Александр Жученко