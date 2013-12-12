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Александр Жученко привез награду в Нижний Тагил: «Социальный интернет» стал одной из лучших гражданских инициатив УрФО (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Жученко привез награду в Нижний Тагил: «Социальный интернет» стал одной из лучших гражданских инициатив УрФО (ФОТО)

12 декабря 2013, 11:50Общество
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