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Демидовская дача открыта для гостей: нижнетагильский музей-заповедник приглашает на экскурсии! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Демидовская дача открыта для гостей: нижнетагильский музей-заповедник приглашает на экскурсии! (ФОТО)

12 декабря 2013, 10:50Общество
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