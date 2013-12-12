Демидовская дача открыта для гостей: нижнетагильский музей-заповедник приглашает на экскурсии! (ФОТО)

Так, 23 сентября 2013 года музей-усадьбу официально открыл тот самый Фотий Ильич Швецов (пусть и не настоящий), а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и Анатолий Николаевич Демидов, с женой Матильдой де Монфор. Чудесная Демидовская Дача, несомненно, станет одним из самых важных достопримечательностей нашего города.

Музей-усадьба - постройка европейского времени, созданная в классическом стиле. Сама ее идея доказывает, что тагильские мастера могли и могут строить не хуже европейских. Необыкновенную гордость испытает каждый тагильчанин, попав на территорию поместья. И после нескольких месяцев ожиданий каждый житель и гость нашего города сможет посетить Демидовскую Дачу.

В октябре были проведены завершающие работы по благоустройству, набран технический персонал, и сейчас музей распахнул двери для тагильчан и гостей города сообщают в музее-заповеднике.