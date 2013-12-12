«Еле дыша», «Нежность»… Легенда из Питера Krec доехал до Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Впервые в Нижнем Тагиле на сцене арт-площадки «Приличное место» прошел концерт, полный старых любимых треков, а также песен с нового релиза «Свет в конце». Зал под завязку, невероятная атмосфера… Кстати, когда зазвучали звуки из «Нежности», Артем (солист) понял, что гостям «надо дать шанс». Все, кто пришел, в голос подхватили «В твоих красных глазах не было льда, спасибо тебе, благодарю тебя… На южных пляжах венчались…» - и так до самого конца.

Я помню, лет десять назад с другом слушали Krec, и я говорю, представляешь, он в Тагил приедет. Куда там! И да, сегодня он здесь! рассказывает в эмоциях Евгений.

То есть человек стал старше на 10 лет, но любовь к этой музыке никуда не делась, и с каждым новым альбомом только росла. И таких на концерте – каждый первый. Но ярче слов скажет видео с концерта:

Видео из группы ВКонтакте «Nightparty.ru Нижний Тагил»