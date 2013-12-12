Нижний Тагил готов принять эстафету Олимпийского огня

Нижний Тагил станет 81-м городом, принимающим эстафету. 90 факелоноцев пронесут огонь по маршруту, протяженностью более 17 километров. Увидеть красочное событие смогут жители всех районов города: Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского. Стартует эстафета на комплексе трамплинов «гора Долгая» и завершится ярким праздником в Ледовом дворце спорта на Вагонке.

Более полугода продолжалась подготовка к этому событию. Отремонтированы дороги, приведены в порядок фасады домов, подготовлен оригинальный сценарий праздника.

По мнению организаторов, город практически готов к принятию олимпийского огня. Уже сегодня на пути следования появятся красочные билборды с приветствиями к участникам шествия, определен порядок движения общественного транспорта на время прохождения олимпийской эстафеты. Для этого установлены дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение. Сейчас ведется расчистка улиц от снега, и готовятся остановочные пункты для олимпийского кортежа. Все желающие приобщиться к знаменательному событию смогут приветствовать олимпийский огонь по пути следования.