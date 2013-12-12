Новый символ рубля появится на монетах уже в 2014 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что новый символ не будет насильно внедряться, а ЦБ будет только рекомендовать его использование. Ожидается, что новый символ появится на монетах уже в 2014 году.

Сегодня стало известно, что символ рубля был выбран на голосовании в интернете, в котором с 5 ноября по 5 декабря приняло участие 280 тысяч человек. За самый популярный вариант – букву Р с горизонтальной черточкой проголосовали более 61% участников. Следующий по популярности символ набрал только 19% голосов. Символ был утвержден Центробанком в тот же день, но официально назван только сегодня.