Уругвай стал первой страной, полностью легализовавшей марихуану, поскольку в Голландии действуют более строгие и ограниченные правила потребления и продажи. Согласно законопроекту, стоимость одного грамма марихуаны будет составлять один доллар, что ниже уличной цены.

Закон разрешает любому совершеннолетнему уругвайцу приобретать в месяц 40 граммов марихуаны или выращивать дома до 6 кустов. Продажа и коммерческое выращивание будет регулироваться специальным государственным органом. Продажа иностранцам, в отличие от Голландии, будет запрещена.