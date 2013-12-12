Уругвай стал первой страной, полностью легализовавшей марихуану
12 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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Конгресс Уругвая окончательно одобрил законопроект, разрешающий легальное выращивание, употребление и продажу марихуаны для жителей страны.
Уругвай стал первой страной, полностью легализовавшей марихуану, поскольку в Голландии действуют более строгие и ограниченные правила потребления и продажи. Согласно законопроекту, стоимость одного грамма марихуаны будет составлять один доллар, что ниже уличной цены.
Закон разрешает любому совершеннолетнему уругвайцу приобретать в месяц 40 граммов марихуаны или выращивать дома до 6 кустов. Продажа и коммерческое выращивание будет регулироваться специальным государственным органом. Продажа иностранцам, в отличие от Голландии, будет запрещена.
Инициатором законопроекта стал президент страны, который уверен, что декриминализация потребления марихуаны нанесет удар по черному рынку и снизит вероятность перехода к более тяжелым наркотикам.
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