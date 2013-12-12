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Уругвай стал первой страной, полностью легализовавшей марихуану
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уругвай стал первой страной, полностью легализовавшей марихуану

12 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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