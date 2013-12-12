В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле штормовое предупреждение

Это опасное метеорологическое явление, которое может повлечь за собой повреждение воздушных линий связи, электропередач, разрушение построек, а также повал деревьев. Кроме того, возможны снежные заносы, затруднения в работе транспорта и проведении строительных работ.

Отметим, что завтра, 13 декабря, в Нижнем Тагиле ожидают прибытие Олимпийского огня. Учитывая тот факт, что факел уже несколько раз погас за всё время эстафеты, такие прогнозы могут обернуться новыми инцидентами в очередном «олимпийском забеге».

В связи с этим Единая дежурно-диспетчерская служба представила руководителям предприятий список мер по предупреждению и снижению количества последствий. Добавим, при возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Погода на Урале весьма непостоянна - сегодня снег, завтра морозы, послезавтра оттепель, а на следующей неделе гололёд. Непостоянство природы может помешать планам, но тем, кто покупает обувь на сайте http://www.okeanobuvi.ru капризы погоду нипочем. Ведь там можно приобрести обувь для любого сезона и любой погоды - причем со значительными скидками! Спешите ведь приближается Новый Год - стоит побаловать себя и близких.