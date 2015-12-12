Долгое время никто не замечал, как в Астрахани незрячего сироту выгнали из общежития из-за собаки-поводыря

Зрения я лишился в три года. Я этого не помню, но мне рассказывали, что меня била мать. Очень сильно, по голове. Потом я попал в больницу, затем в интернат... Почему не сделали операцию? Я не знаю. Сейчас я живу в кромешной тьме, и глаза мне заменяет Оливер говорит Вячеслав, обнимая своего поводыря.

Пес помогает своему хозяину передвигаться по улице: преодолевать бордюры, обходить столбы, лужи, фонари. Он знает команды и, кажется, чувствует своего владельца даже на расстоянии.

Оливер - лабрадор, специально обученный для жизни с людьми, лишенными зрения. Такие собаки положены незрячим по закону. На собаке амуниция с красным крестом, что означает: это не просто питомец, а поводырь.

Я полгода бился, чтобы получить собаку. Она мне больше чем просто друг! -- признается парень.

Родителей Вячеслава лишили родительских прав уже после того как у мальчика выявили патологию. Тогда из семьи забрали также его брата и сестру. Потом мать восстановилась в правах в отношении сына и дочери. А вот о незрячем ребенке будто забыла...

Детство сироты при живых родителях прошло в Астраханском доме-интернате для слепых и слабовидящих. За все время мать ни разу не навестила. Отец приходил. Да и то, говорят, интерес к больному сыну был явно корыстный.

Пока дети находятся на гособеспечении, их пенсия копится на сберкнижке. К моменту выпуска у Славика на ней было более 300 тысяч рублей. Своими сбережениями он щедро делился с отцом, у которого от второго брака родилось еще четверо детей.

Четыре года назад на очереди я был пятым. Так надеялся быстро справить новоселье! Но не тут-то было. Оказалось, теперь я... четвертый печально вздыхает мой собеседник.

Согласно региональному законодательству дети-сироты имеют первоочередное право получения квартиры. Но только там, где они были прописаны на момент включения их в очередь. Вячеслав Глинкин родом из Лиманского района. Однако там социальное жилье не возводят уже много лет...

Окончив интернат, Вячеслав поступил в Астраханский губернский техникум. Его друг решил стать музыкантом. В общежитии от музучилища с разрешения руководства поселился и Глинкин. Все было хорошо, пока у слепого парня не появилась собака.

Мне сказали, что с животными здесь не место, и указали на дверь. Но как я могу отказаться от Оливера? Мы ушли вместе.

Вот что говорит сегодня Сергей Киселев, директор Астраханского музыкального колледжа:

В 2013 году мы пошли на встречу Вячеславу Глинкину и предоставили ему место в общежитии, хоть он и не являлся нашим учащимся. Он поселился в комнате вместе со своим другом по интернату. Но тот, спустя год, решил, что музыка это не его, был отчислен и вскоре съехал. А к Глинкину мы подселили другого парня. Когда инвалид обзавелся собакой, у его соседа по комнате проявилась аллергия, и разгорелся конфликт...

К тому моменту друг Леша (у него сильнейшая близорукость) уже въехал в выделенную для него в Астрахани квартиру. И чтобы Слава не остался на улице, предложил поселиться на время у него.

Пенсия по инвалидности - 12 тысяч рублей. Вот и весь доход Вячеслава. Но, говорит, на пропитание и ему, и Оливеру хватает.

Быть слепым, конечно, непросто. Но Слава привык. В квартире он ориентируется отлично. Самостоятельно справляется со всеми домашними делами.

Стиркой, уборкой, глажкой.

Готовить я люблю. Правда режу криво. А когда чай в кружку наливаю, боюсь пролить. Приходится палец подставлять, порой обжигаюсь.

Смотреть на красавца Оливера без умиления невозможно. Однако Вячеслав столкнулся с определенными сложностями.

Не пускают в кафе и рестораны, выгоняют из магазинов. Мол, с собаками нельзя! Или же предлагают взять пса на руки: так можно. Но как я буду нести 30 килограммов? Да и поводырь для того, чтобы меня водить, а не чтобы я его носил.

История незрячего инвалида первой группы не оставила в стороне астраханцев и жителей других городов. Под петицией в защиту Вячеслава Глинкина, направленной в правительство Астраханской области, подписались уже почти две сотни тысяч человек. В ней просьба принять экстренные меры и восстановить справедливость.

Руководитель музыкального училища в беседе с корреспондентом «РГ» заявил: о том, что кто-то обидел сироту, он узнал лишь тогда, когда об этом заговорила общественность. И сейчас он готов исправить ситуацию и выделить для парня и его пса отдельную комнату.

Подписанная сторонниками инвалида петиция также уже получена адресатом. О проблеме незрячего инвалида губернатор Астраханской области Александр Жилкин теперь осведомлен лично.

Вячеслав Глинкин и его четвероногий друг без жилья ни в коем случае не останутся! - заверил глава региона корреспондента «РГ». - Моя принципиальная позиция: дети-сироты должны получать квартиры только в новых домах и в первую очередь. Обеспечение их жильем - одна из приоритетных задач для правительства Астраханской области.

- Но почему же ожидание своего угла для незрячего сироты растянулось на столько лет? Ведь Вячеслав Глинкин был включен в общий список детей-сирот, нуждающихся в жилье еще в 2004 году?

В соответствии с законом Астраханской области сироты имеют право получать жилье только там, где были прописаны на момент включения их в очередь. 10 сентября 2012 года было вынесено судебное решение, обязывающее правительство Астраханской области предоставить Глинкину жилое помещение в Лиманском районе. Однако тогда там жилищное строительство не велось. Сейчас там начали возводить дома. Как только первый из них начнет заселяться (а это произойдет в 2016 году), Вячеслав Глинкин получит в нем квартиру. До этого момента ему уже предложено временное благоустроенное жилье подчеркнул Александр Жилкин.