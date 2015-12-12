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Долгое время никто не замечал, как в Астрахани незрячего сироту выгнали из общежития из-за собаки-поводыря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долгое время никто не замечал, как в Астрахани незрячего сироту выгнали из общежития из-за собаки-поводыря

12 декабря 2015, 12:30ОбществоMaurice
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