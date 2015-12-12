Сергей Носов поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем Конституции

Конституция создавалась в интересах всех россиян. Это выверенный и достойный документ, который обеспечивает и защищает наши права. Именно Конституция является тем прочным фундаментом, на котором базируются мир и согласие в обществе, осуществляется формирование и развитие законодательства. Гарантии прав и свобод человека, социальная защита граждан, самостоятельность местного самоуправления – важнейшие элементы этого документа.