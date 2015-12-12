В Нижнем Тагиле пытаются запустить социальное такси для детей-инвалидов. Тагильчане могут помочь (ФОТО)

В нашем городе живет около 1600 детей-инвалидов. Им бывает тяжело покидать пределы квартиры, в которой они живут. Поэтому они проводят дни дома, а не на улице или в каком-нибудь спортивном или развлекательном центре.

Специально для таких детей в городе решили организовать социальное такси, которое будет возить ребят туда, куда им нужно, совершенно бесплатно.

На данный момент уже приобретена машина, стоимостью 1.1 млн. рублей. К сожалению, она ещё недостаточно укомплектована. В машине есть электроподъёмник и спецремни безопасности для фиксации инвалидных колясок, но нет других необходимых вещей.

Для запуска машины в работу осталось сделать не так уж мало. Необходимо приобрести и оснастить машину сигнализацией и системой ГЛОНААС. Чтобы дети не скучали на пути к месту назначения, в салоне хотят установить телевизор с DVD-плеером по которому будут показывать мультфильмы.

Пока осталась нерешенной проблема стоянки для машины. Активисты социального такси надеются, что кто-нибудь из владельцев автостоянок в центре города сможет предоставить место для автомобиля. Для того, чтобы машина оставалась чистой необходима помощь автомойки.

Остро стоит проблема бензина. Активисты стараются найти АЗС, которая сможет выделять определённый объём горючего для машины по перевозке детей-инвалидов.

Организаторы считают, что к февралю им удастся решись все эти проблемы и жизнь особых детей станет немного проще.

Любой тагильчанин может оказать помощь. Вся необходимая информация опубликована в группе социального такси.