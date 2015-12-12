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В Нижнем Тагиле пытаются запустить социальное такси для детей-инвалидов. Тагильчане могут помочь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пытаются запустить социальное такси для детей-инвалидов. Тагильчане могут помочь (ФОТО)

12 декабря 2015, 13:30ОбществоДенис Таратонов
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