Индексация маткапитала в России составит 18 тысяч рублей в 2020 году

Так, сумма выплаты увеличится с 453 тысяч рублей до 471 тысячи.





В настоящее время увеличение выплаты не производится из-за сложной экономической ситуации, передает РИА новости слова минтруда Максима Топилина. После 2020 года индексация так же будет производиться.





Напомним, Владимир Путин не так давно сообщил об увеличении ежемесячных выплат на первенца до 10,5 тысяч рублей. По словам министра труда, размер выплаты будет соответствовать уровню жизни в регионах.