-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
день: -12
вечер: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Индексация маткапитала в России составит 18 тысяч рублей в 2020 году

12 декабря 2017, 10:30Добавить новость
деньги,дети,Путин,ребенок,Россия,экономика,пособия,материнский капитал,индексация
Индексация материнского капитала в 2020 году в России составит 4%.

Так, сумма выплаты увеличится с 453 тысяч рублей до 471 тысячи.

В настоящее время увеличение выплаты не производится из-за сложной экономической ситуации, передает РИА новости слова минтруда Максима Топилина. После 2020 года индексация так же будет производиться.

Напомним, Владимир Путин не так давно сообщил об увеличении ежемесячных выплат на первенца до 10,5 тысяч рублей. По словам министра труда, размер выплаты будет соответствовать уровню жизни в регионах.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Путин предложил продлить маткапитал и увеличить ежемесячные выплаты на первенца
29 ноября, 09:00
4 5
Свердловские школы полностью перейдут на обучение в одну смену к 2025 году
сегодня, 07:00
1 0
Детские игрушки стали дороже в России в 2017 году
5 декабря, 11:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 143
Подписаться на новости