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Новости Нижнего Тагила

9-летний мальчик едва не утонул в бассейне спорткомплекса в Сухом Логе

12 декабря 2017, 00:05Добавить новость
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Следователи проверят бассейн спорткомплекса в Сухом Логе, где пострадал 9-летний мальчик.

9 декабря в бассейне спорткомплекса по улице Октябрьская в городе Сухой Лог посетительница заметила под водой 9-летнего мальчика, который не двигался.

Женщина обратилась к работнику бассейна, который вытащил мальчика из воды и стал проводить реанимационные мероприятия. Позже пострадавшего доставили в одну из больниц Екатеринбурга.

Следователи проверят все обстоятельства произошедшего. На данный момент назначена судебная экспертиза, исследуется место происшествия, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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