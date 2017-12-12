Директор школы в Тавде подозревается в краже выделенных на ремонт грузовика денег

Как рассказали в региональной прокуратуре, грузовик «ЗИЛ», принадлежащий тавдинской спортивно-технической школе, сломался еще в 2013 году. В 2015 году было принято решение выделить средства на его ремонт.

Деньги на запчасти получил директор учреждения, который должен был предоставить чеки после их покупки. Однако, как пояснили в прокуратуре, в бухгалтерию были предоставлены поддельные документы об оплате запчастей для ремонта грузовика.

На самом деле никакого ремонта не проводилось, а полученные деньги, по версии следствия, начальник потратил по своему усмотрению.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в хищении, материалы направлены в суд. Расследование дела продолжается, пишет «Накануне.ru».