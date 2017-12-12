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Новости Нижнего Тагила

Директор школы в Тавде подозревается в краже выделенных на ремонт грузовика денег

12 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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Начальника спортивно-технической школы в Тавде подозревают в хищении денег, которые школа получила на ремонт учебного грузовика. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в региональной прокуратуре, грузовик «ЗИЛ», принадлежащий тавдинской спортивно-технической школе, сломался еще в 2013 году. В 2015 году было принято решение выделить средства на его ремонт.

 

Деньги на запчасти получил директор учреждения, который должен был предоставить чеки после их покупки. Однако, как пояснили в прокуратуре, в бухгалтерию были предоставлены поддельные документы об оплате запчастей для ремонта грузовика.

 

На самом деле никакого ремонта не проводилось, а полученные деньги, по версии следствия, начальник потратил по своему усмотрению

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в хищении, материалы направлены в суд. Расследование дела продолжается, пишет «Накануне.ru»

 
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