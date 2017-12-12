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Новости Нижнего Тагила

Инвалид из Екатеринбурга получил посылку с «Почты России» после обращения в СМИ

12 декабря 2017, 22:35Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,суд,Почта России,задержка,инвалид,СМИ
Сергей Зашихин на протяжении 2 недель не мог получить посылку из отделения «Почты России». Так как у Сергея ограниченные физические возможности, то он ожидал доставку посылки на дом, но почтальон никак не мог вручить отправление на руки.

Инвалид-колясочник из Екатеринбурга планировал подать в суд на отделение «Почты России», работники которого 2 недели не могли доставить посылку на дом.

По версии руководства отделения, почтальон на протяжении этого срока приходил к Сергею домой, но не мог застать клиента. Зашихин утверждает, что это неправда.

Один раз мы специально договорились, что почтальон придёт с 14 до 15 часов, я специально отпросился с работы, прождал полдня и целый вечер. Так никто и не пришёл, -- рассказал Сергей Зашихин журналистам.


Ситуация разрешилась после того, как материал о задержке посылок вышел на сайте E1.ru. Пресс-служба «Почты России» мгновенно отреагировала и проинформировала журналистов, что почтовое отправление 12 декабря вручено клиенту на руки.

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