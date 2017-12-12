«Работаем за еду»: КРЗ в Нижнем Тагиле задерживает зарплату рабочим 2-ой месяц подряд

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод задерживает выплату зарплаты рабочим. Сотрудники предприятия накапливают долги и вынуждены ходить на работу пешком из-за отсутствия средств на оплату проезда общественным транспортом.

Как рассказал редакции рабочий завода, график выплат заработной платы на КРЗ: аванс – 1 числа текущего месяца за предыдущий месяц, и зарплата – 15 числа. Но, как утверждают сотрудники, аванс в декабре выплачен не был, а зарплату обещали выплатить не ранее 20 числа.

В ноябре зарплату дали с задержкой где-то в 2 недели. В декабре аванс по графику первого числа, сказали вообще не ждать. 1 декабря выплат не было, и нет до сих пор. Руководство никак не объясняет причины, отмалчивается. Ходят слухи, что всю зарплату с авансом дадут в 20х числах декабря. Предварительно говорят, что заставят уходить без содержания с 25 декабря по 18 января, -- рассказал рабочий КРЗ.

По рассказу одного из сотрудников предприятия, добираться до работы из-за отсутствия денег приходится пешком. Многие ходят в Вагонки и даже со Смычки.

Конкретно завтра, люди пойдут пешком до НТКРЗ с Вагонки, и даже со Смычки. Да и сегодня наверно ходили. На заводе им надо быть к 6:30 утром. В столовой высокие цены. Преимущество в том, что оплата питания в столовой происходит в долг за счет будущей зарплаты. Но это и минус - высокие цены и низкая зарплата - некоторые работают практически за еду, -- поделился один из рабочих.

Сотрудники рассказали, что 80% рабочих на заводе – это те, кто находится на исправительных работах. Средняя зарплата для рабочих профессий на заводе - 12 000 рублей. При этом, из зарплаты вычитается оплата обедов. И даже этих денег они не могут вовремя получить.

12 000 рублей - потолок для рабочих профессий. Суть в том, что направленный по ИТР работник не имеет права уволиться по собственному желанию, за ним следит исполнительная комиссия, -- поделился работник завода.

Рабочий, трудящийся на КРЗ на исправительных работах, пояснил, что на завод охотно принимают новых сотрудников из-за текучки кадров. Рабочие из категории сотрудников на ИТР не могут уволиться по собственному желанию.

Для многих работников ситуация критическая, но большинство, те, кто на ИТР, ничего не могут с этим поделать, так как работают по направлению и отказаться не имеют права, -- пояснил заводчанин.

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