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Новости Нижнего Тагила

Тысячи посылок жителей Екатеринбурга застряли из-за нововведений таможенников

12 декабря 2017, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,посылка,Кольцово,почта,склад
Около сотни жителей Свердловской области столкнулись с проблемами доставки товаров из-за рубежа. Причиной стали изменения, введённые таможенной службой.

Дело в том, что, согласно изменениям, теперь заказчик должен предоставлять ИНН и ссылку на сайт, откуда был произведен заказ.

По информации источников, склад временного хранения в Кольцово переполнен посылками. Больше всего пострадали люди, чьи заказы шли через московские аэропорты.

Тем не менее в Кольцово сообщили, что склад работает в штатном режиме, а отгрузка товаров происходит как обычно, передает Ura.ru.

 
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