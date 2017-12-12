Тысячи посылок жителей Екатеринбурга застряли из-за нововведений таможенников

Около сотни жителей Свердловской области столкнулись с проблемами доставки товаров из-за рубежа. Причиной стали изменения, введённые таможенной службой.
Дело в том, что, согласно изменениям, теперь заказчик должен предоставлять ИНН и ссылку на сайт, откуда был произведен заказ.
По информации источников, склад временного хранения в Кольцово переполнен посылками. Больше всего пострадали люди, чьи заказы шли через московские аэропорты.
Тем не менее в Кольцово сообщили, что склад работает в штатном режиме, а отгрузка товаров происходит как обычно, передает Ura.ru.