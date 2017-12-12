-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
вечер: -13
ночь: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.84 - 0.39
EUR 69.30 - 0.5
Новости Нижнего Тагила

Юные тагильские спортсмены научились спасать провалившихся под лёд людей (ФОТО)

12 декабря 2017, 15:00Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,спасение,лед,учения
В детско-юношеской спортивной школе «Высокогорец» прошел урок безопасности, где ребята узнали о способах спасения людей, провалившихся под тонкий лёд.

11 декабря к воспитанникам ДЮСШ «Высокогорец» приехали специалисты «Центра защиты населения», которые рассказали ребятам о безопасном поведении на городских водоёмах осенью и зимой.

Как отметили гости, школа находится вблизи водоёма, на котором часто появляются рыбаки и прогуливаются местные жители. Поэтому на этом участке сохраняется риск возникновения несчастных случаев.

Гости рассказали спортсменам об основных причинах гибели людей, провалившихся под лёд в 2017 году. В ходе мероприятия дети узнали, как правильно оказывать первую помощь человеку, который провалился в водоем из-за тонкого льда.

Специалисты предложили школьникам вместе отработать навыки спасения людей при помощи подручных средств – веревок, шарфов, курток. Спортсменам удалось с успехом пройти испытания, пишет «Центр защиты населения Нижнего Тагила».

город,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,спасение,лед,учениягород,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,спасение,лед,учениягород,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,спасение,лед,учениягород,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,спасение,лед,учения

Фото: «Центр защиты населения Нижнего Тагила»

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Школьники Нижнего Тагила прошли инструктаж по безопасности на тонком льду (ФОТО)
11 ноября, 10:00
3 0
Дошколята Нижнего Тагила поучаствовали в конкурсе «Дорожные звёздочки» (ФОТО)
сегодня, 08:00
2 0
Пожарные учения прошли для школьников гимназии №18 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
8 декабря, 15:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 179
Подписаться на новости