Юные тагильские спортсмены научились спасать провалившихся под лёд людей (ФОТО)

11 декабря к воспитанникам ДЮСШ «Высокогорец» приехали специалисты «Центра защиты населения», которые рассказали ребятам о безопасном поведении на городских водоёмах осенью и зимой.





Как отметили гости, школа находится вблизи водоёма, на котором часто появляются рыбаки и прогуливаются местные жители. Поэтому на этом участке сохраняется риск возникновения несчастных случаев.





Гости рассказали спортсменам об основных причинах гибели людей, провалившихся под лёд в 2017 году. В ходе мероприятия дети узнали, как правильно оказывать первую помощь человеку, который провалился в водоем из-за тонкого льда.





Специалисты предложили школьникам вместе отработать навыки спасения людей при помощи подручных средств – веревок, шарфов, курток. Спортсменам удалось с успехом пройти испытания, пишет «Центр защиты населения Нижнего Тагила».





Фото: «Центр защиты населения Нижнего Тагила»