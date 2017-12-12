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Новости Нижнего Тагила

Второклассник из Тюмени чистит тротуар от наледи (ВИДЕО)

12 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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В Тюмени 8-летний мальчик очищает пешеходную дорожку от наледи при помощи железного лома.

В свободное от занятий время школьник выходит на улицу, чтобы защитить прохожих от падений на скользкой дороге

Школьник признался, что «ему всё равно нечего делать», пишет издание Наш город. Мальчик учится в школе №59.


Местные жители активно обсуждают происходящее. Большинство благодарят родителей ребёнка за достойное воспитание ребёнка. Сейчас тюменцы хотят вручить мальчику новогодний подарок.

 

Видео: Типичная Тюмень
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