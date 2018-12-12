75 уголовных дел о коррупции возбуждены следственным отделом Нижнего Тагила

Нижнетагильский отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России за 2018 год получил 75 сообщений о коррупционных преступлениях. Были возбуждены 75 уголовных дел, 39 из которых – дела о злоупотреблении должностными полномочиями, 36 – о служебном подлоге. В результате проведенной проверки в суд были направлены 34 уголовных дела в отношении 7 лиц. Общий ущерб от преступлений коррупционной направленности по оконченным уголовным делам составил 100 тысяч рублей.