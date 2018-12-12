«А что это гудит в квартире?»: мэрия Нижнего Тагиле ликвидировала шумную радиомачту

Жильцы дома были вынуждены слушать гул в дневное и ночное время преимущественно в зимний сезон.

Гул, сопровождаемый вибрацией, мешает спать в ночное время. Все гости, которые приходят к нам, спрашивают: «А что это гудит у вас в квартире?», рассказали TagilCity.ru.

Жильцы рассказали, что такая проблема возникла шесть лет назад, и до сих пор никто не добился её решения.

28 ноября горожане оставили сообщение в сервисе «Городской контроль» на официальном сайте города. Обращение в работу взяли специалисты управления городским хозяйством.

Металлический столб, как удалось выяснить, резонировал из-за натяжения проводов, принадлежащих провайдерам. Дело в том, что опора не была рассчитана на такую нагрузку.

У нас на крыше нет ничего. Это транзитные провода провайдера. Провайдеры размещают провода на мачты радио, но столбы старые и не годятся для тяжелых проводов. Гул происходит из-за натяжения, объяснили TagilCity.ru в управляющей компании «Красный камень».

7 декабря при участии жильцов, представителей провайдера и администрации радиомачта была демонтирована, кабель провайдера не пострадал.

Информация о проблеме накануне поступила в мэрию Нижнего Тагила. Вскоре после вмешательства администрации провайдеры были вынуждены заняться ликвидацией мачты проводного радиовещания. Сама мачта и провода были размещены на крыше вместе с постройкой дома, провайдеров они впустили позже, пояснил Алексей Мокеров, заместитель директора МЦТЭТ Нижнего Тагила.