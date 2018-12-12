Экс-полицейский из Ивделя приговорен к выплате штрафа за поддельный больничный лист
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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42-летний экс-полицейский из Ивделя приговорен к выплате штрафа в размере 60 тысяч рублей за подделку больничного листа.
В 2016 году бывший полицейский купил лист временной нетрудоспособности. Позвонив начальству, он сообщил, что заболел и не выходил на работу в течение двух недель.
Поскольку оплата труда производилась в соответствии с предоставленным поддельным документом, ущерб, который понес работодатель, составил 21 тысячу рублей.
Суд приговорил бывшего полицейского к выплате штрафа в размере 60 тысяч рублей и постановил взыскать причиненный им ущерб, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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