Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте

Строители уже возвели часть ледового городка. Тематика новогодних скульптур Нового 2019 года – герои сказок А. С. Пушкина. Вокруг зеленой красавицы расположатся белочка с золотыми орехами, дядька Черномор и другие сказочные персонажи легендарного классика. Безусловно, украшением праздничной ледяной площадки станет скульптура Деда Мороза.

В этом году для юных жителей Дзержинского района возведут 2 горки, высота которых составит полтора и три метра.

Новогоднюю елку украсят 70 тысячами светодиодных лампочек. Световые элементы расположат в форме надписей и рисунков. Еще одно развлечение, которое появится в ледовом городке, – бесплатный каток.

22 «Парада» не будет: ледовый городок в Нижнем Тагиле построит новый подрядчик Фото ООО «Парад», занимавшиеся строительством ледового городка в Нижнем Тагиле несколько лет подряд, проиграло электронные торги предпринимателю из Екатеринбурга – Кириллу Масягину.