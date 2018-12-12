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Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте

Сегодня, 17:01ОбществоФото: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
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