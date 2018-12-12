Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте
Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле сменили местоположение. Главный символ Нового года установили в парке ДК имени И. В. Окунева, но не на площади перед Дворцом, а со стороны улицы Ильича, на месте бывших аттракционов.
Строители уже возвели часть ледового городка. Тематика новогодних скульптур Нового 2019 года – герои сказок А. С. Пушкина. Вокруг зеленой красавицы расположатся белочка с золотыми орехами, дядька Черномор и другие сказочные персонажи легендарного классика. Безусловно, украшением праздничной ледяной площадки станет скульптура Деда Мороза.
В этом году для юных жителей Дзержинского района возведут 2 горки, высота которых составит полтора и три метра.
Новогоднюю елку украсят 70 тысячами светодиодных лампочек. Световые элементы расположат в форме надписей и рисунков. Еще одно развлечение, которое появится в ледовом городке, – бесплатный каток.
Праздничное открытие елки в Дзержинском районе состоится 24 декабря, сообщает пресс-служба «УралВагонЗавода».
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