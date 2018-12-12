Главы муниципалитетов поддержали Пинаева в уменьшении тарифов ТКО в Нижнем Тагиле

Все отходы с северного куста планируется свозить на полигоны Нижнего Тагила, что не предполагалось при заключении концессионного соглашения, отметил Владислав Пинаев во время совместного заседания глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа.

Нижний Тагил не для того вошел в «экологический» указ президента, подчеркнул глава города.

1 Владимир Путин озвучил планы по улучшению экологии Нижнего Тагила и других городов РФ Фото Высокие стандарты экологической безопасности требуются России, заявил Владимир Путин 1 марта в своем традиционном послании федеральному собранию.

Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко считает, что ресурсы полигонов не рассчитаны на прием мусора с других территорий.

Также, по мнению мэра Нижнего Тагила, при введении новых тарифов на ТКО нужно учитывать мнение населения.

Мусорная реформа нужна, но ее реализация требует здравого подхода, сказал Владислав Пинаев.

1 Уральский блогер обратился в УФАС из-за высокого тарифа на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле Фото Уральский блогер Василий Рыбаков направил в УФАС обращение с просьбой проверить обоснованность тарифов на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.

Его точку зрения разделяют главы муниципалитетов ГО. Например, по их мнению, вопросы вызывает новые правила сбора мусора – транспортировку и утилизацию осуществляет региональный оператор ООО «Компания «Рифей», но содержание контейнерных площадок остается за муниципалитетом.

Кроме того, главы муниципалитетов подняли вопрос – как объяснить населению, что в тарифе 40% – это инвестиционная составляющая, и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах.

По итогу заседания чиновники пришли к выводу, что для решения проблем необходима информационная поддержка и конструктивные дискуссии с жителями муниципалитетов.