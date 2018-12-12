Главы муниципалитетов поддержали Пинаева в уменьшении тарифов ТКО в Нижнем Тагиле
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обозначил свое мнение по поводу введения новых тарифов ТКО компанией «Рифей». Он считает, что при введении реформы необходимо учитывать интересы населения. Точку зрения мэра разделяют и главы муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа.
Все отходы с северного куста планируется свозить на полигоны Нижнего Тагила, что не предполагалось при заключении концессионного соглашения, отметил Владислав Пинаев во время совместного заседания глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа.
Нижний Тагил не для того вошел в «экологический» указ президента, подчеркнул глава города.
Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко считает, что ресурсы полигонов не рассчитаны на прием мусора с других территорий.
Также, по мнению мэра Нижнего Тагила, при введении новых тарифов на ТКО нужно учитывать мнение населения.
Мусорная реформа нужна, но ее реализация требует здравого подхода, сказал Владислав Пинаев.
Его точку зрения разделяют главы муниципалитетов ГО. Например, по их мнению, вопросы вызывает новые правила сбора мусора – транспортировку и утилизацию осуществляет региональный оператор ООО «Компания «Рифей», но содержание контейнерных площадок остается за муниципалитетом.
Кроме того, главы муниципалитетов подняли вопрос – как объяснить населению, что в тарифе 40% – это инвестиционная составляющая, и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах.
По итогу заседания чиновники пришли к выводу, что для решения проблем необходима информационная поддержка и конструктивные дискуссии с жителями муниципалитетов.
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