Хлебокомбинат Каменска-Уральского задолжал 2,9 млн рублей долга ФНС
Сегодня, 10:50ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хлебокомбинат Каменска-Уральского заплатил 2,9 млн рублей долга федеральной налоговой службе, чтобы не лишиться цехов.
Каменск-Уральский хлебокомбинат накопил долг по налогам на сумму 2,9 млн рублей. ФНС обратилась в суд, решением которого предприятие было обязано погасить задолженность.
Приставы, получив исполнительный лист, описали и арестовали три склада общей площадью 1000 квадратных метров, два административных здания площадью более 4000 квадратных метров и гараж площадью 500 квадратных метров. Все имущество было оставлено на ответственное хранение должнику.
Оценив последствия описи имущества, руководство хлебокомбината выплатило долг в полной мере, информирует «Комсомольская правда».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей