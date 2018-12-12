Хлебокомбинат Каменска-Уральского задолжал 2,9 млн рублей долга ФНС

Каменск-Уральский хлебокомбинат накопил долг по налогам на сумму 2,9 млн рублей. ФНС обратилась в суд, решением которого предприятие было обязано погасить задолженность.

Приставы, получив исполнительный лист, описали и арестовали три склада общей площадью 1000 квадратных метров, два административных здания площадью более 4000 квадратных метров и гараж площадью 500 квадратных метров. Все имущество было оставлено на ответственное хранение должнику.