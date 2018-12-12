На Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили наряды для беременных женщин

Специалисты уверены, что перед тем как заводить детей, будущим родителям нужно подготовить свой организм. Для этого есть простые правила. Так, женщинам нужно отказаться от алкоголя и курения. Необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Самолечение здесь неуместно. Те же аборты могут привести к бесплодию, информирует Бел.ru.

Рожать первых детей лучше до 30 лет. В этом возрасте репродуктивная система женщины максимально готова к вынашиванию ребенка.

В текущем году в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia была проведена особая социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды», которая нашла поддержку в Минздраве РФ. Кампания демонстрировала, что беременность является важным и радостным временем в жизни каждой женщины. В этот период будущие мамы способны быть модными, стильными, изящными и современными.

Социальную кампанию «09.заРОЖДЕНИЕ моды» поддержали 12 дизайнеров. К показу они создали уникальные наряды для беременных. В число участников проекта вошли Яся Миночкина, Ольга Якубович, а также известная модель, телеведущая и дизайнер Оксана Федорова.

Оксана Федорова рассказала журналистам, что дизайном одежды она занялась в период своей беременности. Уже находясь в положении, телеведущая приступила к разработке своей первой коллекции. На показе «09.заРОЖДЕНИЕ моды» Федорова представила вечернее платье со шлейфом. Оно вошло в ее коллекцию «LIKE A MOVIE» («Как кино»). Платье Федоровой призвано подчеркнуть беременность, а не спрятать ее. Оно выполнено в духе эстетики 80-х годов минувшего века. Наряд подчеркивает красоту женщины во время беременности.