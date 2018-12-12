На территории России может появиться собственный «Союз ктиторов»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк подчеркнул, что ктиторы полностью обеспечивают работу храмов, в отличие от благотворителей. Ктиторы финансируют строительство, ремонт, покупают иконы, святыни, мебель и прочее. Подобный вид покровительства гораздо эффективнее, чем разовое пожертвование, пишет NewsNN.

Игорь Ашурбейли давно занимается благотворительностью. С 2009 года восстанавливает храм святой Елисаветы. Все расходы Ашурбейли покрывает сам. Он уже привез в храм уникальные святыни из Иерусалима: мощи мучениц святой Елисаветы Феодоровны и Варвары. Из Ватикана доставили мощи двенадцати апостолов.

Еще Ашурбейли специально для храма привез ценную христианскую святыню - частицу Креста Господня, которую заложили в копию Годеновского креста. ранее этот крест ктитор привез из Свято-Никольского Переславль-Залесского женского монастыря. Крест установили в апреле 2017 года. он стал основой для новой росписи храма.

Годеновский крест считают целебной святыней. Прихожане называют его животворящим. Копии креста также имеют необычные свойства. Они производятся в Годеново, где расположен оригинал.