На территории России может появиться собственный «Союз ктиторов»
Ктитор храма святой Елисаветы в Покровском-Стрешневе Игорь Ашурбейли предложил создать в России «Союз ктиторов». Инициатива получила одобрение от представителей духовенства как в регионах, так и в столице.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк подчеркнул, что ктиторы полностью обеспечивают работу храмов, в отличие от благотворителей. Ктиторы финансируют строительство, ремонт, покупают иконы, святыни, мебель и прочее. Подобный вид покровительства гораздо эффективнее, чем разовое пожертвование, пишет NewsNN.
Игорь Ашурбейли давно занимается благотворительностью. С 2009 года восстанавливает храм святой Елисаветы. Все расходы Ашурбейли покрывает сам. Он уже привез в храм уникальные святыни из Иерусалима: мощи мучениц святой Елисаветы Феодоровны и Варвары. Из Ватикана доставили мощи двенадцати апостолов.
Еще Ашурбейли специально для храма привез ценную христианскую святыню - частицу Креста Господня, которую заложили в копию Годеновского креста. ранее этот крест ктитор привез из Свято-Никольского Переславль-Залесского женского монастыря. Крест установили в апреле 2017 года. он стал основой для новой росписи храма.
Годеновский крест считают целебной святыней. Прихожане называют его животворящим. Копии креста также имеют необычные свойства. Они производятся в Годеново, где расположен оригинал.
Сейчас в храме работает Дом причта, где организуются праздники и проводятся образовательные беседы с многодетными семьями. Кроме того здесь награждают паломников за их работу над укреплением духовных и культурных связей между Россией и Иерусалимом. Скоро здесь появится православная библиотека. Также в планах Ашурбейли создать Дом милосердия, где окажут поддержку многодетным и больным.
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