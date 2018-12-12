Средний палец и 158 на спидометре: фото в соцсетях публикует тагильчанка в форме ФСИН

В соцсети девушка зарегистрирована под фамилией Богданова, доступ к аккаунту открытый и фотографии может увидеть любой желающий. Редакции TagilCity.ru стало известно, что ранее девушка носила фамилию Авдеева. На одной из фотографий девушка одета в форму с погонами ФСИН, на фото она держит в руках погоны, вероятно, оно сделано в момент присвоения девушке нового звания.

На странице госслужащей размещены фото в авто, на спидометре – цифра 158 и комментарий автора: «Ритм нашего пульса… За пределами скорости».

Там же размещены фотографии девушки в мотошлеме за рулем авто и фотографии, где госслужащая показывает неприличные жесты.