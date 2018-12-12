Средний палец и 158 на спидометре: фото в соцсетях публикует тагильчанка в форме ФСИН
Жительница Нижнего Тагила, предположительно, работающая в ФСИН, в соцсетях выкладывает фото из авто с цифрой 158 на спидометре и фото неприличных жестов.
В соцсети девушка зарегистрирована под фамилией Богданова, доступ к аккаунту открытый и фотографии может увидеть любой желающий. Редакции TagilCity.ru стало известно, что ранее девушка носила фамилию Авдеева. На одной из фотографий девушка одета в форму с погонами ФСИН, на фото она держит в руках погоны, вероятно, оно сделано в момент присвоения девушке нового звания.
На странице госслужащей размещены фото в авто, на спидометре – цифра 158 и комментарий автора: «Ритм нашего пульса… За пределами скорости».
Там же размещены фотографии девушки в мотошлеме за рулем авто и фотографии, где госслужащая показывает неприличные жесты.
В России периодически случаются прецеденты с фотографиями госслужащих в соцсетях, вызывающие общественный резонанс. Так, в Алапаевске сотрудница полиции выкладывала в интернет фото, которые показались пользователям сети интимными. А медработница выкладывала фотографии с операции с пациентом под наркозом.
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