Цыганка-гипнотизерша в Нижнем Тагиле отпущена под залог в 150 тысяч рублей
Цыганка-гипнотизерша, подозреваемая в завладении ювелирными украшениями медсестры в нижнетагильской больнице, отпущена под залог в 150 тысяч рублей.
Цыганка отпущена из под стражи на период следствия. Решение было принято судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, при том, что органы следствия настаивали на заключении под стражей на весь период расследования, пишут «Все новости».
У сыщиков уголовного розыска и следователей есть веские основания предполагать, что любительница чужих денег и ценностей запросто может скрыться, чтобы где-нибудь, что называется, залечь на дно, дабы избежать уголовной ответственности,пояснил глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что, по версии следствия, цыганка завладела чужими украшениями на сумму в 60 тысяч рублей. Потерпевшая при этом пояснила, что женщина ввела ее в состояние гипноза.
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