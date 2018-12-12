Цыганка-гипнотизерша в Нижнем Тагиле отпущена под залог в 150 тысяч рублей

Цыганка отпущена из под стражи на период следствия. Решение было принято судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, при том, что органы следствия настаивали на заключении под стражей на весь период расследования, пишут «Все новости».

У сыщиков уголовного розыска и следователей есть веские основания предполагать, что любительница чужих денег и ценностей запросто может скрыться, чтобы где-нибудь, что называется, залечь на дно, дабы избежать уголовной ответственности,пояснил глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.