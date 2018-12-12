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Цыганка-гипнотизерша в Нижнем Тагиле отпущена под залог в 150 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цыганка-гипнотизерша в Нижнем Тагиле отпущена под залог в 150 тысяч рублей

Сегодня, 14:39ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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