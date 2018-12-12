Внутренний рынок Нижнего Тагила насыщен продовольственными товарами в полной мере
Насыщение внутреннего рынка Нижнего Тагила продовольственными товарами остается стабильным. Продукты представлены в достаточном количестве и ассортименте.
Вопросы обеспечения продуктами питания обсудили 11 декабря на заседании совета общественной безопасности.
На территории Нижнего Тагила продовольственные товары реализуют 927 предприятий розничной торговли, действует 36 кулинарий, 24 магазина продают салаты и полуфабрикаты собственного производства, собственную продукцию изготавливают 16 пищевых и перерабатывающих предприятий и цехов. В городе было проведено 80 продовольственных ярмарок.
Специалисты администрации каждый месяц проводят мониторинг цен на социально значимые товары. Так, в ноябре 2018 года по сравнению с прошлым годом на 1-15% выросли цены на продовольственные продукты. К примеру, цены на капусту и муку выросли на 19% в то время как стоимость моркови и риса уменьшилась на 14 и 24 %.
Из представленного ассортимента - 10% обеспечения продуктами жителей города берут на себя местные производители. 90% привозят в город другие производители.
Специалисты отмечают, что в 2018 году увеличилось количество несоответствующих санитарным нормам продуктов и сырья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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