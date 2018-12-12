Внутренний рынок Нижнего Тагила насыщен продовольственными товарами в полной мере

Специалисты администрации каждый месяц проводят мониторинг цен на социально значимые товары. Так, в ноябре 2018 года по сравнению с прошлым годом на 1-15% выросли цены на продовольственные продукты. К примеру, цены на капусту и муку выросли на 19% в то время как стоимость моркови и риса уменьшилась на 14 и 24 %.