Женщина с топором устроила разборки на проезжей части в Екатеринбурге

Вечером 10 декабря на проспекте Космонавтов женщина-водитель вышла из своего автомобиля с топором в руках и направилась в сторону другой машины.

Конфликт удалось запечатлеть на камеру смартфона одной из случайных свидетельниц. Причина спора осталась за кадром, но судя по кадрам видео, она была серьёзной. Женщина с топором замахивалась на стёкла, пыталась что-то объяснить через окно. Побоявшись привлекать внимание, очевидица убрала смартфон и не смогла снять весь конфликт.

Видео Видео: E1.RU