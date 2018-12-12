Женщина с топором устроила разборки на проезжей части в Екатеринбурге
Сегодня, 07:00ОбществоФото: E1.RU
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Случайные свидетели смогли запечатлеть на видео конфликт между двумя водителями на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Что стало причиной ссоры неизвестно, но один из участников спора, которым оказалась женщина, решил добиться справедливости при помощи топора.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 10 декабря на проспекте Космонавтов женщина-водитель вышла из своего автомобиля с топором в руках и направилась в сторону другой машины.
Конфликт удалось запечатлеть на камеру смартфона одной из случайных свидетельниц. Причина спора осталась за кадром, но судя по кадрам видео, она была серьёзной. Женщина с топором замахивалась на стёкла, пыталась что-то объяснить через окно. Побоявшись привлекать внимание, очевидица убрала смартфон и не смогла снять весь конфликт.
Видео
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Видео: E1.RU
В скором времени женщина с топором вернулась к себе в машину, не причинив вреда автомобилю предполагаемого обидчика, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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