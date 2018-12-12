Жители Свердловской области собирают подписи за уменьшение тарифов на ТКО

В тексте петиции описывается ситуация, которая сложилась в связи с «мусорной реформой» в Свердловской области. В частности и то, что самые высокие цены установила компания «Рифей», которая будет обслуживать Нижний Тагил.

Планируется построить 12 сортировочных комплексов в Свердловской области с автоматической современной сортировкой.

Расчет тарифов составлял ранее от 1,12 руб. до 8 руб. за кубический метр. Новый же расчет делался исходя из того, что в год на человека образуется примерно 2,5 кубических метра ТКО, причем с учетом младенцев, жителей сельских территорий и пенсионеров, имеющих официально меньший прожиточный уровень РФ, что означает - они меньше едят, а значит меньше мусорят. Максимальная цена за 1 кубометр планировалась 670 рублей. Однако комиссия Свердловской области утвердила иные тарифы.