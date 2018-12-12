Жители Свердловской области собирают подписи за уменьшение тарифов на ТКО
Жители Свердловской области написали петицию в связи с высокими тарифами на вывоз ТБО. Сейчас идет сбор подписей, далее планируется направить петицию Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.
В тексте петиции описывается ситуация, которая сложилась в связи с «мусорной реформой» в Свердловской области. В частности и то, что самые высокие цены установила компания «Рифей», которая будет обслуживать Нижний Тагил.
Планируется построить 12 сортировочных комплексов в Свердловской области с автоматической современной сортировкой.
Расчет тарифов составлял ранее от 1,12 руб. до 8 руб. за кубический метр. Новый же расчет делался исходя из того, что в год на человека образуется примерно 2,5 кубических метра ТКО, причем с учетом младенцев, жителей сельских территорий и пенсионеров, имеющих официально меньший прожиточный уровень РФ, что означает - они меньше едят, а значит меньше мусорят. Максимальная цена за 1 кубометр планировалась 670 рублей. Однако комиссия Свердловской области утвердила иные тарифы.
В связи с этим РОО Свердловской области «Экоправо» просит главу государства помочь в рассмотрении вопроса об уменьшении тарифа, а также настаивает на проведении общественных обсуждений данного вопроса с властями МО и региона.
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