Госдума отменила запрет на курение в аэропортах

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 декабря в Госдуме был принят закон об организации мест для курения в аэропортах, пишет ТАСС.
Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В курилках должны быть организованы системы вентиляции и изолированы от других общественных пространств. Запрет на курение в аэропортах будет снят.
Зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что запрет на курение в аэропортах не дал желаемых результатов, потому что россияне пытались покурить тайком где угодно. Проще оказалось сделать оборудованные места для курильщиков.
Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения, сказал Огуль.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей