Госдума отменила запрет на курение в аэропортах

Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В курилках должны быть организованы системы вентиляции и изолированы от других общественных пространств. Запрет на курение в аэропортах будет снят.

Зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что запрет на курение в аэропортах не дал желаемых результатов, потому что россияне пытались покурить тайком где угодно. Проще оказалось сделать оборудованные места для курильщиков.