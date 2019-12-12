Мэр Екатеринбурга готов доверить горожанам выбор участка под мусорный полигон

Ранее в столице Урала подобный опрос проводился касательно места строительства Храма святой Екатерины.

Без договоренности и согласия с гражданами я генплан [с утверждением строительства полигона] подписывать не буду,заявил мэр во время встречи с горожанами.

Инициативная группа сказала, что предложенные ранее варианты их не устраивают. Высокинский пока затруднился ответить, какие участки могут быть внесены в бюллетень.