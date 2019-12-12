Мэр Екатеринбурга готов доверить горожанам выбор участка под мусорный полигон
Сегодня, 13:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский готов провести опрос по выбору площадки под мусорный полигон, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее в столице Урала подобный опрос проводился касательно места строительства Храма святой Екатерины.
Без договоренности и согласия с гражданами я генплан [с утверждением строительства полигона] подписывать не буду,заявил мэр во время встречи с горожанами.
Инициативная группа сказала, что предложенные ранее варианты их не устраивают. Высокинский пока затруднился ответить, какие участки могут быть внесены в бюллетень.
Место для размещения полигона планируют определить уже в 2020 году.
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