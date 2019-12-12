Мэр Нижнего Тагила предложил посчитать стоимость создания службы по отлову животных
Глава города Владислав Пинаев предложил создать в Нижнем Тагиле службу по отлову собак в связи с жалобами на бродячих животных на сайте Городской контроль, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
На совещании с представителями городских служб, прошедшем 12 декабря, было отмечено, что могут возникнуть проблемы с отловом собак, в частности, из-за закона о жестоком обращении с животными. Касательно создания муниципальной службы по отлову безнадзорных животных Владислав Пинаев сказал:
Если будет служба, нужен будет муниципальный приют для их содержания.
Градоначальник предложил подсчитать возможные затраты на создание муниципальной службы.
Нужно подсчитать сколько денег на это надо. Либо решить — может выгоднее будет нанимать специализированные организации. В этом году на оставшиеся деньги отлавливаем максимально. На следующий год у нас 8 миллионов [рублей] на это и это мало. Нужно искать ещё. Активизируем работу в этом направлении, сказал Владислав Пинаев.
Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле отловили 1043 бродячих собак. По новому контракту с 1 января собаки будут выпущены на улицу.