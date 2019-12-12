Мэр Нижнего Тагила предложил посчитать стоимость создания службы по отлову животных

На совещании с представителями городских служб, прошедшем 12 декабря, было отмечено, что могут возникнуть проблемы с отловом собак, в частности, из-за закона о жестоком обращении с животными. Касательно создания муниципальной службы по отлову безнадзорных животных Владислав Пинаев сказал:

Нужно подсчитать сколько денег на это надо. Либо решить — может выгоднее будет нанимать специализированные организации. В этом году на оставшиеся деньги отлавливаем максимально. На следующий год у нас 8 миллионов [рублей] на это и это мало. Нужно искать ещё. Активизируем работу в этом направлении, сказал Владислав Пинаев.